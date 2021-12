Primavera, Torino-Bologna 2-0

Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Bologna, match valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1

Le squadre stanno entrando in campo, tutto pronto per il fischio d'inizio

Recupera palla il Torino, che si addentra in area. Salva Amey, angolo per il Torino

Subito dopo è il momento di Zanetti, doppio passo in area e passaggio centrale per Garbett, che non trova il tempo per arrivare alla conclusione

Possesso granata, Angori prova a innescare Zanetti in velocità. Sarà però rinvio dal fondo per il Bologna

Angori va in velocità, poi Zanetti cerca Lindkvist che arriva al tiro. Troppo centrale per Bagnolini

Rischia tantissimo il Toro. Urbanski arriva alla conclusione dal limite, Milan para ma non trattiene. Paananen ribatte e segna ma era in fuorigioco. Si resta sullo 0-0

Annan si mette in proprio, si inserisce in area. Reali e Della Valle lo bloccano

Sulla ripartenza punizione per il Toro, per fallo di Paananen su Angori

Fa tutto bene Zanetti, che si incunea in area. Passaggio centrale per Garbett, murato

Lindkvist perde palla poi la recupera e apre per Baeten, angolo per il Torino

Recupera palla Garbett a centrocampo, riparte Zanetti ma non c'è nessuno in mezzo all'area

Forte pressing del Torino in questa fase, il Bologna però in contropiede si rende pericoloso

Giallo per Garbett per il fallo su Paananen a centrocampo

Pasticcio ora della difesa granata con Reali e Della Valle non precisi nel bloccare l'offensiva del Bologna. Angolo per i felsinei

Ripartenza del Torino, Baeten messo in moto e poi a terra nella trequarti rossoblù. Regolarmente per il direttore di gara

Sul ribaltamento di fronte, Pagliuca si lancia in contropiede mentre il Toro reclama il fallo su Savini. Anche per lui tiro centrale

Angolo per il Torino. Non passa, poi un altro corner

Calcio di punizione per il Bologna vicino all'area di rigore granata per fallo di Pagani

Urbanski mette in mezzo, ma non passa e il Torino spazza

TRAVERSA DI LA MARCA! Il Torino parte in contropiede e sfrutta le maglie larghe della difesa del Bologna. La Marca centra in pieno la traversa dal limite

La Primavera granata di Coppitelli sfida allo stadio "Pozzo" di Biella il Bologna. Alle ore 11 la sfida prenderà il via, con i granata che cercheranno di mantenere il secondo posto in classifica e di allungare sulle dirette concorrenti. Per i felsinei invece i punti sono un imperativo per risalire dal penultimo posto in campionato e lasciare la zona retrocessione.