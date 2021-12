Primavera, Torino-Cagliari 0-0

Segui con noi la diretta testuale della sfida della Primavera del Toro contro il Cagliari

Tra le fila granata, torna in panchina Zanetti, mentre sarà assente Garbett. Nel Cagliari, Manca sarà assente per squalifica.

Un minuto di silenzio in onore di Stefano Borla, ex preparatore dei portieri del Torino

Ancora Toro in avanti, La Marca prova a concludere ma il difensore del Cagliari Zallu mette in calcio d'angolo

Occasione per il Torino con Akhalaia che sfugge al difensore del Cagliari e arriva in porta, ma il tiro viene fermato da D'Aniello

Angori in battuta: pallone in calcio d'angolo a favore dei granata

Toro che sta pressa e sta mettendo in difficoltà la formazione di Agostini, assente per squalifica

Cartellino giallo per il difensore del Cagliari Palomba ai danni di Akhalaia: calcio di punizione in favore dei granata

Angori in battuta: pallone che non raggiunge lo specchio della porta e termina direttamente sul fondo

Occasione Cagliari con Zallu che non trova la deviazione in porta. Nell'azione, dolore muscolare per il difensore del Cagliari

Ancora Torino in avanti, Cagliari che mette il pallone in calcio d'angolo

Angori in battuta sul calcio d'angolo, ma il pallone viene spazzato in rimessa laterale dal Cagliari

Intervello falloso di Savini su Tramoni. Richiamo verbale per il capitano granata e calcio di punizione per il Cagliari

Cagliari in avanti, con il pallone mandato in rimessa laterale dallo stesso giocatore cagliaritano.

OCCASIONE CAGLIARI! Cavuoti per Yanken, che però non trova la rete del vantaggio

Cagliari in pressing, Reali manda il pallone in calcio d'angolo

Anton manda in calcio d'angolo. Corner per la formazione di Agostini, sostituito da Concas

Squadre negli spogliatoi, a breve in campo per i prossimi 45 minuti del match

Calcio d'angolo per la formazione sarda: Desogus sulla battuta, palla in mezzo ma Milan blocca.

OCCASIONE CAGLIARI! Tentativo della formazione sarda con Tramoni che crossa per Vinciguerra che però sbaglia sotto porta e non trova la rete del'1-0

Rimessa laterale in favore del Cagliari, con i cagliaritani che cercano di restare in zona Milan

Triplo cambio per il Torino: Baeten per Rosa, La Marca per Antolini e Caccavo per Akhalaia

Rimessa laterale per il Cagliari con Astrand, ma la difesa granata ribatte in rimessa laterale

Nessuna occasione da gol per il Torino in questo secondo tempo, che si trova in difficoltà

Calcio di punizione in favore del Torino, per un fallo di Carboni su Savini

Calcio d'angolo per i granata: alla battuta Angori, palla in mezzo ma la difesa sarda allontana

Cartellino giallo ai danni di Vinciguerra per simulazione in un contatto con Angori

Ripartenza granata con Zanetti e con Caccavo che non si coordina al meglio. Palla sul fondo e rimessa per D'Aniello

Cartellino giallo verso la panchina granata: ammonizione per Coppitelli per proteste. 3 minuti di recupero.

Torna il momento di scendere in campo anche per la Primavera di Coppitelli: oggi - domenica 5 dicembre - alle 11:00, allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella, il Torino si troverà ad affrontare il Cagliari di Agostini. In classifica, i granata, reduci dalla vittoria per 4-1 contro l'Hellas Verona, sono avanti di solamente due punti rispetto ai cagliaritani, reduci anch'essi da una vittoria per 2-1 contro il Milan.