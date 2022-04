LIVE! Primavera, Torino-Fiorentina 0-0

Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del match del Torino Primavera che sfida la Fiorentina

Il Torino Primavera di Federico Coppitelli scende in campo quest'oggi per sfidare la Fiorentina di Alberto Aquilani. Si tratta di una partita molto delicata per le sorti della qualificazione di queste due squadre ai playoff. In classifica i granata hanno 40 punti mentre i viola ne hanno 45.