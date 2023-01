LIVE! Primavera, Udinese-Torino 0-1

Torna in campo la Primavera del Torino, che, a partire dalle ore 11.00, sarà impegnata nella sfida in casa dell'Udinese. I granata vogliono allungare il filotto di vittorie consecutive, attualmente arrivato a quota 8, che permetterebbe di conquistare il 1° posto in solitaria in classifica in attesa della partita della Roma. I bianconeri, invece, sono alla disperata ricerca di punti per avvicinarsi alla zona playout.