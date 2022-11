LIVE! Roma-Torino 0-1

Il Torino di Ivan Juric, tornato alla vittoria contro la Sampdoria, si presenta ora all'Olimpico di Roma dove ad attenderlo ci sono i giallorossi di José Mourinho. I granata vogliono chiudere con un successo di prestigio il 2022 e avvicinarsi in classifica proprio alla Roma, dimezzando la distanza in graduatoria. D'altro canto i giallorossi non vogliono perdere terreno dalle posizioni che valgono l'Europa.