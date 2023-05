LIVE! Sampdoria-Torino

Il Torino fa visita alla Sampdoria nella 33^ giornata di Serie A, una gara infrasettimanale che arriva dopo la sconfitta casalinga per 1-2 dei granata contro l'Atalanta. I blucerchiati invece sono reduci da una sonora sconfitta per 5-0 ottenuta sul campo della Fiorentina. In classifica il Toro occupa la 12^ posizione con 42 punti mentre la Samp è ultima con 17 lunghezze.