LIVE! Torino-Atalanta 0-1

Benvenuti lettori e lettrici di ToroNews alla diretta testuale di Torino-Atalanta, prima giornata di campionato della Serie A 2021/2022. Inizia in casa quindi il cammino dei granata targati Ivan Juric, anche se l'allenatore croato non siederà in panchina perché ha una giornata di squalifica da scontare. Dall'altra parte l'amico e maestro Gian Piero Gasperini.