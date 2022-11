LIVE! Torino-Sampdoria 2-0

Il Torino ospita la Sampdoria in questo match valido per la 14^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale e penultimo appuntamento prima della lunga sosta per i Mondiali in Qatar. I granata sono reduci dalla sconfitta per 2-1 di Bologna mentre i blucerchiati nell'ultima partita hanno perso 0-2 in casa contro la Fiorentina. La squadra di Juric ha fin qui raccolto 17 punti dopo 13 gare mentre quella di Stankovic ha solamente 6 lunghezze, un bottino che vale il penultimo posto in classifica.