LIVE! Torino-Verona 1-0

Segui con noi la diretta testuale della partita tra granata e gialloblù valida per il 18^ turno di Serie A

Benvenute e benvenuti alla diretta testuale della partita Torino-Verona, match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A. I granata di Ivan Juric quest'oggi vogliono ottenere i 3 punti per sorpassare in classifica proprio la formazione gialloblù. Entrambe le squadre in settimana sono state eliminate dalla Coppa Italia. In campionato invece il Toro è reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro il Bologna mentre il Verona ha subito una sconfitta casalinga per mano dell'Atalanta.