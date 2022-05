LIVE! Under 16, Juventus-Torino 1-0

Seguite con noi la diretta testuale di Juventus-Torino, ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 16

Buon pomeriggio lettrici e lettori di Toro News. Benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Torino, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale del campionato Under 16

Ora Pagnucco prova a innescare Pugno, ma Audinis è in anticipo e non ha problemi a leggere il suggerimento

L'Under 16 granata, allenata da Franco Semioli, affronta nel ritorno degli ottavi di finale la Juventus. A Vinovo si deciderà quale squadra accederà ai quarti. I bianconeri partono in vantaggio dopo la conquista dell'andata in rimonta per 5-2. Per passare il turno, in virtù anche del miglior posizionamento della Juventus nel girone, i granata devono vincere con quattro gol di scarto.