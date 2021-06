Europei, Austria-Macedonia del Nord 3-1: gara decisa nel finale

Dal giocare insieme e vincere il Triplete, ad avversari all’Euro2021. La prima partita de Girone C.

Aprono la prima partita del girone C Austria e Macedonia del Nord, disputata alla National Arena di Bucarest, con gli austriaci che vincono 3-1 con i gol di Lainer (A), Pandev (MDN)(e militante in serie A nel Genoa), Gregoritsch (A) e Arnautović (A). La partita ha visto protagonisti due ex triplete dell’Inter: Arnautović e Pandev.