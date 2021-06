Europei, Germania-Ungheria 2-2: Marco Rossi sfiora l’impresa

Solo un gol nel finale impedisce agli ungheresi di approdare agli ottavi

Impresa solamente sfiorata per l'Ungheria di Marco Rossi. Due volte in vantaggio contro la corazzata Germania, gli ungheresi sono stati raggiunti solamente nel finale da un gol di Goretzka. Un pareggio che condanna la squadra all'eliminazione: i due punti - pur strappati a squadre ben più quotate come Francia e Germania - valgono l'ultimo posto nel girone. Esce comunque a testa altissima Marco Rossi, vecchia conoscenza granata.