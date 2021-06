Nazionali, Svezia-Ucraina 1-2: Dovbyk regala i quarti all’Ucraina

L’Ucraina vince contro la Svezia e passa a quarti di finale, nei quali affronterà l’Inghilterra

Un’altra emozionante partita degli ottavi di finale è terminata all’Hampden Park in Scozia, tra Svezia e Ucraina, con l’Ucraina che supera la Svezia per 2-1 e passa ai quarti. Al termine dei 90’ le due squadre si trovavano sull’1-1, firmato Forsberg per il vantaggio svedese e Zinchenko per il pareggio ucraino. Nei tempi supplementari (al 120’+1’), Dovbyk sblocca il punteggio portandolo sul 2-1 per l’Ucraina, determinando l’eliminazione della Svezia e il conseguente passaggio della formazione di Shevchenko, che affronterà, la prossima settimana, l’Inghilterra ai quarti di finale.