Polonia-Slovacchia, Linetty cerca il rilancio. Ma è indietro nelle gerarchie

La Polonia fa il suo esordio all'europeo alle 18. Difficilmente partirà titolare nel 3-4-2-1 di Paulo Sousa

MODULO - Tocca quindi ad un altro granata fare il suo debutto nella massima competizione europea. Dopo Belotti in Turchia-Italia e Rodriguez in Galles-Svizzera, è tempo di scendere in campo anche per Karol Linetty con la sua Polonia. Nelle gerarchie della sua Nazionale però, il granata parte sicuramente indietro e difficilmente riuscirà a trovare spazio dal primo minuto, sia perché la concorrenza è alta, sia perché il sistema di gioco di riferimento è il 3-4-2-1, dove quindi c'è spazio solo per due interni di centrocampo. Considerando che una delle due maglie da titolare spetterà a Krychowiak, Linetty si giocherà l'altra con Moder e Klich, ma il granata parte molto svantaggiato, dato che è un giocatore predisposto per giocare in un centrocampo a 3, e non a 2. Nonostante ciò, EURO2020 deve essere per lui una vetrina, essendo reduce da una stagione parecchio deludente: Linetty ha bisogno di mettersi in mostra per colpire favorevolmente il nuovo tecnico Juric o per trovare acquirenti sul mercato. Ne trarrebbe vantaggio anche il club granata, che nella scorsa stagione ha speso quasi 8 milioni per aggiudicarselo dalla Sampdoria. Il ragazzo è tutto fuorché incedibile e con una buona offerta potrebbe partire, ma il Toro deve rientrare il più possibile nella spesa effettuata due sessioni di mercato fa. EURO2020 serve a Linetty, ma serve anche al Toro.