Atalanta, la Curva Nord si è sciolta: atteso un comunicato dal gruppo

La decisione è stata presa dal direttivo nell’ultima riunione al Covo di Campagnola, a Bergamo

La Curva Nord dell'Atalanta si è sciolta. La decisione è stata presa dal direttivo, secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, nella riunione di martedì 7 settembre 2021 al Covo, lo storico ritrovo degli ultrà nel quartiere di Campagnola a Bergamo. In attesa di un comunicato ufficiale, da quanto filtra in città sembra che sulla scelta abbiano influito anche le attuali norme d'accesso agli stadi. Il gruppo storico, come da proprio striscione "O tutti o nessuno", aveva disertato la gara contro il Bologna, ma la Curva Nord era stata comunque riempita da altri tifosi.