Genoa, i convocati per il Torino: c’è Biraschi. 6 gli assenti

Gli uomini scelti da Ballardini per la sfida dell'Olimpico "Grande Torino"

Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la sfida del suo Genoa contro il Toro delle ore 18:30 al "Grande Torino". Recupera Biraschi, che era in dubbio dopo le parole di Ballardini di ieri, mentre non c'è Buksa, che è stato aggregato alla Primavera. Gli altri assenti sono Bani, Maksimovic, Hernani, Vanheusden e Cassata.