Lazio, allenamento tattico per i biancocelesti: Pedro da valutare

La Lazio si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per continuare a preparare la gara casalinga contro il Torino

Gli uomini di Maurizio Sarri si sono ritrovati questo pomeriggio - giovedì 14 aprile - al Centro Sportivo di Formello per continuare a preparare la gara casalinga contro il Torino di Ivan Juric, partita in programma sabato 16 aprile alle ore 20:45. Dopo una prima fase di riscaldamento atletico, la Lazio ha effettuato un ampio lavoro tattico intervallato da due partite a campo ridotto. La seduta di allenamento è terminata con alcune esercitazioni sulle palle inattive. In vista della partita contro i granata, l'infermeria biancoceleste si è svuotata. Si attende solo il ritorno di Pedro con il resto della squadra, in dubbio per la partita contro il Torino causa affaticamento muscolare.