Giovanili, Ciammaglichella e Serra in Nazionale per il Torneo 4 Nazioni

Diramate le convocazioni di Bernardo Corradi per il torneo al via in Germania il 1 settembre

Redazione Toro News

Al tradizionale Torneo 4 Nazioni ci saranno anche due giocatori granata. Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra, entrambi classe 2005, figurano tra i 22 Azzurrini convocati dal tecnico federale dell'Italia Under 17, Bernardo Corradi, per l'evento internazionale. I due granata sono entrati nell'orbita della Nazionale già da un paio di anni ed erano stati convocati da Corradi a inizio agosto per le due amichevoli estive organizzate contro la Svizzera.

TORNEO - Ciammaglichella e Serra sono attesi ora a Duisburg, in Germania, per l'inizio del Torneo 4 Nazioni. Il ritrovo è previsto per domenica 29 agosto a Milano, dove avverrà la partenza della Nazionale il giorno successivo. La prima partita è in programma invece l'1 settembre. Le avversarie degli Azzurrini sono Israele, all'esordio, Belgio, il 3 settembre, e Germania, il 6 settembre. Come sottolinea la FIGC nel comunicato ufficiale, il 4 Nazioni sarà un ulteriore test in vista della prima fase di qualificazione agli Europei di categoria, in programma per il 27 ottobre in Irlanda del Nord.

IL CALENDARIO DELLE GARE

Mercoledì 1 settembre, Italia-Israele, ore 13

Venerdì 3 settembre, Italia-Belgio, ore 16

Lunedì 6 settembre, Germania-Italia, ore 11