Italia-Macedonia del Nord, scelta la sede. Gravina: “Decisione presa con Mancini”

Italia-Macedonia del Nord si gioca a Palermo. Giovedì 24 marzo alle ore 20:45 gli azzurri scenderanno in campo al Renzo Barbera per la sfida valida per lo spareggio a Qatar 2022. La Nazionale giocherà per la sedicesima volta a Palermo, con un bilancio di 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Ad annunciare la sede è stato proprio il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il quale ha affermato di essersi confrontato con il CT azzurro: "Ci siamo confrontati con Roberto Mancini e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l’Italia. Con questo 2021 abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell’Europeo. Ora iniziamo una nuova fase - conclude Gravina - , ricominciando da Palermo".