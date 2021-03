Kosovo-Lituania: Vojvoda si candida per una maglia, Ujkani verso la panchina

Nazionali / Questa sera alle 20:45 i due giocatori granata saranno impegnati in un'amichevole che precede le gare di Qualificazione ai Mondiali 2022

Scenderanno in campo alle 20:45 allo stadio Fadil Vokrri di Pristina Kosovo e Lituania, impegnate in un match amichevole che precede i prossimi due impegni della Nazionale allenata da Bernard Challendes per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Svezia e Spagna. Tra i convocati kosovari figurano anche i granata Ujkani e Vojvoda.