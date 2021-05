Nazionale, 15 giocatori azzurri vaccinati in vista di Euro 2020

In vista degli Europei i giocatori di Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli si sono sottoposti alla somministrazione della prima dose

Quest'oggi all'Istituto Spallanzani di Roma 15 giocatori dell'Italia di Mancini si sono sottoposti alla prima dose di vaccino per il Covid 19 in vista degli Europei di quest'estate. Per ora i giocatori coinvolti erano quelli di Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli più un giocatore del Genoa. L'elenco comprendeva: Mancini, Pellegrini, Cristante, El Shaarawy, Spinazzola, Lazzari, Acerbi, Immobile, Biraghi, Castrovilli, Insigne, Meret, Di Lorenzo, Politano e Scamacca. Per il momento nessuno degli uomini dello staff del CT Roberto Mancini si è sottoposto a questa prima dose di vaccino. In futuro oltre allo staff tecnico verranno coinvolti anche i giocatori delle altre squadre compresi i granata Andrea Belotti e Salvatore Sirigu che con tutta probabilità prenderanno parte alla spedizione azzurra in estate.