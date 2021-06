Nazionali, Bolivia-Venezuela 3-1: Rincon in campo 90′ ma la Vinotinto affonda

Il centrocampista granata ieri sera è stato impegnato nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Brutta sconfitta quella di ieri sera del Venezuela di Tomas Rincon nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Contro la Bolivia allo stadio Hernando Siles di La Paz la partita è terminata con il risultato di 3-1 a favore della selezione allenata da Cesar Farias: decisive sono state le reti di Moreno (autore di una doppietta) e Bejarano. Inutile la rete di Chancellor che momentaneamente aveva portato la partita in parità. Il capitano della Nazionale venezuelana Tomas Rincon è stato in campo novanta minuti impiegato dal CT José Peseiro nel solito ruolo di mediano davanti alla difesa. Con questa sconfitta la Vinotinto si trova con soli tre punti raccolti in cinque partite: il bilancio fino a questo momento è dunque di una sola vittoria (con il Cile) e quattro sconfitte (con Colombia, Paraguay, Brasile e Bolivia): si complica decisamente la strada verso la qualificazione al Mondiale. Ora il Venezuela tornerà in campo mercoledì 9 giugno a 00.30 allo stadio Olimpico di Caracas nel match con l'Uruguay sempre valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar: dopo quell'impegno, il 13 giugno la Vinotinto esordirà in Copa America con il Brasile.