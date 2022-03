Nazionali, Danimarca-Serbia 3-0: Lukic titolare, Vanja in panchina

Già qualificate ai Mondiali in Qatar, la Nazionale serba ha sfidato in amichevole la Danimarca al Parken Stadium di Copenaghen

Entrambe già qualificate ai Mondiali in Qatar, la Serbia dei granata Sasa Lukic e Vanja Milinkovc-Savic questo pomeriggio alle ore 18.00 hanno sfidato in amichevole al Parken Stadium di Copenaghen la Danimarca: i ragazzi di Hjulmand si sono imposti per 3-0. Dopo aver schierato il portiere granata titolare la scorsa partita contro l'Ungheria, quest'oggi il CT Stojkovic ha preferito Rajkovic a Vanja. Ancora titolare davanti alla difesa invece Sasa Lukic: il centrocampista - come nel match precedente - è stato sostituito al 46', ad inizio del secondo tempo. I riflettori della partita però sono stato puntati su Christian Eriksen che ha indossato la fascia di capitano in quello stadio in cui lo scorso 12 giugno lo ha visto accasciarsi a terra durante il match con la Finlandia a causa di un malore cardiaco. L'ex giocatore dell'Inter oggi pomeriggio ha trovato il secondo gol consecutivo dopo quello siglato con l'Olanda. A sbloccare il match è stato Mahele al 15' del primo tempo, seguito dal raddoppio di Lindstrom arrivato al 53' della ripresa. A chiudere i conti è stato proprio Eriksen al 57' con un gran destro da fuori. Terminati gli impegni con la Serbia, ora Lukic e Milinkovic-Savic sono attesi a Torino per aggregarsi al resto del gruppo al Filadelfia per preparare la sfida con la Salernitana in programma sabato 2 aprile alle 20.45 allo stadio Arechi.