Nazionali, Ghana-Costa d’Avorio: Singo punta alla conferma dal primo minuto

Il terzino punta alla titolarità dopo la sfida contro il Burkina Faso

La prossima gara in programma è Ghana-Costa D'Avorio: non una sfida banale, vista la caratura dell'avversario, nella quale Singo spera di convincere il ct Patrice Beaumelle a concedergli un'altra possibilità dal primo minuto. Infatti già nella scorsa partita contro il Burkina Faso aveva trovato la sua prima presenza da titolare, un traguardo ottimo per un giocatore di appena 20 anni (classe 2000). Di certo c'è da superare la concorrenza di un giocatore importante come Aurier del Tottenham: ma Singo spera di accumulare esperienza fondamentale per il corso della sua carriera, anche se si tratta soltanto di un'amichevole. In più, questa sarà l'ultima partita della stagione del terzino: dopo questa gara sarà il momento di riposarsi e andare in vacanza.