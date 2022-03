Nazionali, i convocati della Serbia: chiamata per Lukic, fiducia anche a Vanja

Le convocazioni del ct serbo Stojkovic per le amichevoli contro Ungheria e Danimarca

Dopo Belotti (QUI per leggere le convocazioni di Mancini) e Ricci (QUI per quelle degli Azzurrini) , altri due giocatori del Torino sono pronti a raggiungere la Nazionale. Si tratta di Vanja Milinkovic-Savic e Sasa Lukic, convocati dal ct Dragan Stojkovic. La Serbia infatti, già qualificata a Qatar 2022, sarà impegnata nella sosta in due amichevoli contro Ungheria e Danimarca - rispettivamente il 24 e il 29 marzo. La presenza di Lukic non è una novità, Vanja invece aveva ricevuto la prima convocazione a novembre e doveva fare i conti con le ultime assenze per l'infortunio alla mano. Il portiere granata è nei convocati di Juric per il Genoa, sintomo di una condizione fisica in via di miglioramento, al termine della gara raggiungerà la Nazionale con Lukic.