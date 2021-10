Nazionali, i convocati della Serbia per le qualificazioni mondiali: c’è Lukic

Ancora fuori dalle convocazioni Vanja Milinkovic-Savic

Dragan Stojkovic ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Tra i granata compare Sasa Lukic, mentre non c'è ancora Vanja Milinkovic-Savic. Per quel che riguarda la Serie A, sono 7 i calciatori "italiani" convocati: Nastasic, Milenkovic, Vlahovic(Fiorentina), Lazovic(Verona), Lukic (Torino), Milinkovic-Savic(Lazio), Djuric (Sassuolo).