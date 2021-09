Nazionali, Irlanda-Serbia 1-1: Lukic in panchina nello scialbo pareggio dei serbi

La Serbia pareggia 1-1: soltanto panchina per il numero 10 granata, al suo posto Gudelj e Milinkovic-Savic

È finita 1-1 la gara tra Irlanda e Serbia, grazie alla partecipazione nei gol di due conoscenze della Serie A: Milinkovic-Savic che ha aperto le danze e Milenkovic, che ha regalato il pareggio con un autogol. Soltanto panchina invece per Sasa Lukic, che davanti a sé ha avuto lo stesso Milinkovic-Savic e Gudelj, centrocampista del Siviglia. Per i balcanici è un mezzo passo falso che non ci voleva, perché la situazione nel Girone A delle qualificazioni europee al mondiale di Qatar, ora si complica per i serbi. La vittoria del Portogallo infatti, ha garantito a Cristiano Ronaldo &co. un cuscinetto di due punti sul secondo posto della Serbia. La finestra di impegni internazionali per Lukic si chiude quindi con mezz'ora da subentrato nell'amichevole con il Qatar e una presenza da titolare con il Lussemburgo: sono saliti a 20 i suoi gettoni con la nazionale del suo paese. Ora potrà tornare a pensare al Toro: c’è una maglia da conquistare e la concorrenza post-mercato è fitta.