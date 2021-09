Nazionali, mezz’ora da mediano per Lukic in Qatar-Serbia

Il granata è stato schierato come mediano davanti alla difesa nel 3-4-1-2 serbo

Buona prova della Serbia contro il Qatar nell'amichevole di Debrecen. La squadra allenata da Dragan Stojkovic ha infatti superato gli avversari con un netto 0-4, targato Khoukhi(autogol), Jovic, Vlahovic e Milenkovic. Tanta Italia in campo e tanta Fiorentina, con Vlahovic, Milenkovic e Nastasic titolari, oltre a Djuricic e Lazovic. E' partito invece dalla panchina Sasa Lukic, il quale è subentrato al compagno Nemanja Gudelj al 56' ed è stato schierato come mediano davanti alla difesa nel 3-4-2-1, la stessa posizione che ha adottato nelle prime uscite con il Torino. Per il granata adesso ci saranno due impegni relativi alle qualificazioni mondiali: Serbia-Lussemburgo del 4 settembre e Irlanda-Serbia del 7.