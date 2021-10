Nazionali, oggi Lituania-Svizzera: Rodriguez vuol mettere pressione all’Italia

Alle 20.45 gli elvetici cercheranno di ottenere un'altra vittoria per agganciare l'Italia in testa al gruppo C

Irene Nicola

Nell'ultimo dei due match di qualificazione della sosta di ottobre, la Svizzera affronterà la Lituania. Ricardo Rodriguez, salvo sorprese, scenderà ancora in campo per portare a casa tre punti fondamentali per la corsa ai Mondiali in Qatar e mettere ulteriore pressione all'Italia. Finora Murat Yakin non si è mai privato del centrale granata, schierandolo sempre titolare o come terzino a sinistra nella difesa a quattro o come esterno in un centrocampo a cinque. Contro l'Irlanda del Nord, Rodriguez - che sta vivendo un bel rilancio personale anche al Torino - si è dimostrato un valido sostegno per la retroguardia, ma anche una spinta importante per le offensive degli elvetici. Suo in particolare il suggerimento per Steven Zuber, la chance più ghiotta dei suoi che ha anticipato di qualche minuto il 2-0 finale.

IL GIRONE - La Svizzera, prima della sosta, aveva due partite in meno rispetto all'Italia e 6 punti di distacco dagli Azzurri. Dopo il successo ottenuto con l'Irlanda del Nord, gli elvetici puntano a ripetersi contro una Lituania che ha raccolto solo 3 punti ed è ultima nel gruppo C. Questo permetterebbe a Rodriguez e compagni di presentarsi allo scontro diretto con la Nazionale di Roberto Mancini a pari punti per giocarsi il tutto per tutto. Il match in programma il 12 novembre stabilirà più chiaramente gli equilibri del girone, specialmente in ottica primo e secondo posto.