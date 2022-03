Nazionali, Svizzera-Kosovo 1-1: Vojvoda titolare, Rodriguez entra nella ripresa

Finisce in parità lo scontro tra Rodriguez e Vojvoda: lo svizzero si fa vedere nel finale, ancora titolare il kosovaro

Irene Nicola

Finisce in parità l'amichevole con derby granata tra Svizzera e Kosovo. La Nazionale di Ricardo Rodriguez, già qualificata a Qatar2022, e quella di Mergim Vojvoda, fuori dalla rassegna mondiale, si sono affrontate allo "Stadion Letzigrund" di Zurigo. Entrambi i giocatori del Torino sono scesi in campo. La gara è terminata sull'1-1: al destro di Rashica per il vantaggio kosovaro risponde il colpo di testa di Lotomba.

VOJVODA - Dopo aver siglato nell'amichevole contro il Burkina Faso il suo secondo gol con la maglia del Kosovo, il Ct Alain Giresse ha scelto di confermare Vojvoda, schierandolo ancora titolare come terzino destro nel suo 4-3-3. Il giocatore granata è rimasto in campo fino a 91', quando è stato sostituito da Lirim Kastrati. Nel finale ha conquistato anche un calcio di punizione, poi non sfruttato dai suoi.

RODRIGUEZ - Parte invece dalla panchina Rodriguez. Una scelta coerente con il turnover fatto da Murat Yakin. Il centrale granata, sempre tra i titolari con la Nazionale, non è infatti l'unico dei suoi a rimanere in panchina: rispetto all'amichevole con l'Inghilterra ben 9 i titolari cambiati. Rodriguez entra poi nella ripresa subito dopo il gol del pari, al 62'. Per lui quindi mezz'ora di gioco e due tentativi: il primo è l'assist per il tiro di Okafor. poi respinto; il secondo una conclusione da fuori area al 94', anche questa non passa.