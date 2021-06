Rincon, pronto a ritrovare Juric. Ma prima c’è il Venezuela per il Mondiale

Conosce lo spogliatoio e ha già lavorato con Juric: Rincon è pronto per ripartire con il Torino. Ora, però, testa al Venezuela

Andrea Calderoni

Il Venezuela di Tomas Rincon sarà impegnato in serata in Bolivia per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar programmati per l'inverno del 2022. Il centrocampista granata è in ritiro da qualche giorno con la sua Nazionale e intanto il Torino fa dei ragionamenti sul suo futuro. L'arrivo di Ivan Juric al Torino cambierà certamente volto ai granata, ma "El General" potrebbe rientrare a pieno titolo nel progetto. I motivi fondamentalmente sono tre: il rapporto tra Juric e Rincon, l'età anagrafica del centrocampista e il suo recente rinnovo di contratto.

RAPPORTO - Partendo dal rapporto tra Juric e Rincon, bisogna ricordare che il croato ha già allenato il venezuelano ai tempi del Genoa. 17 partite, metà stagione, nel 2016/2017, prima del passaggio alla Juventus. Mezzo campionato da assoluto protagonista sotto la Lanterna con Juric in panchina per il sudamericano, che fu autore di ben 3 assist: tanto che le ottime prestazioni al Genoa garantirono a Rincon la chiamata, come detto, della Juventus. Juric impiegò praticamente sempre sia in campionato sia in Coppa Italia il venezuelano, affidandosi ai suoi muscoli e al suo temperamento sulla mediana. Con il tecnico croato in panchina si è visto probabilmente il miglior Rincon di sempre.

CARTA D'IDENTITÀ - L'età anagrafica di Rincon strizza ancora l'occhio al giocatore. Essendo nato il 13 gennaio 1988 a San Cristobal in Venezuela, oggi il centrocampista ha 33 anni. Ha ancora nelle gambe e nel fisico un paio di stagioni a buon livello, prima di passare all'ultima fase della sua attività sportiva. Il suo rendimento nella stagione 2020/2021 è stato insoddisfacente, anche perchè nella prima parte dell'anno non è stato aiutato dalla società e dall'allenatore che l'hanno costretto a giocare da play davanti alla difesa. Per Juric, perciò, potrebbe rappresentare un tassello da cui ripartire, essendo uomo che conosce molto bene lo spogliatoio e ha nel suo bagagliaio una notevole esperienza.

CONTRATTO - Il terzo ed ultimo punto si collega a quello appena citato. Rincon ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2022 con il Torino con opzione per la stagione successiva. Nei piani del club al momento non pare esserci una cessione del centrocampista, che non ha certo l’esigenza di lasciare Torino, città dove da anni si è ambientato insieme alla sua famiglia e dove gli è sempre stato garantito un ruolo da protagonista. Dunque, appare complicato pensare a Rincon lontano da Torino nella prossima annata per questa serie di motivi. Intanto, però, "El General" vuole completare nel miglior modo possibile la sua lunga stagione e stasera vuole lasciare un segno nelle qualificazioni mondiali, per aiutare il suo Venezuela a raggiungere un traguardo storico.