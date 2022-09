Torino: gli impegni dei giocatori convocati in Nazionale. Vlasic c’è, Brekalo no

Sono 14 i granata chiamati in Nazionale, 17 in totale se si considerano anche i ragazzi della Primavera

Roberto Ugliono

NAZIONALI — Sono quattordici in totale i giocatori del Torino che rappresenteranno le rispettive nazionali durante la sosta, il numero sale a 17 se si considerano anche i 3 ragazzi della Primavera convocati dalle rispettive rappresentative (Anton in Under 20 romena, Passador nell'Under 20 italiana e Ruszel nell'Under 19 statunitense). Curiosità di questo giro di convocazioni riguarda la Croazia, dove Vlasic - neo arrivato in granata - è stato chiamato dalla Croazia, mentre Brekalo - che il granata l'ha appena salutato - è stato solamente preallertato. A proposito di giocatori che per ora non partiranno ma fanno parte delle cosiddette riserve, Valentino Lazaro è stato preallertato dall'Austria e nel caso dovesse esserci il forfait di qualche compagno toccherà a lui difendere i colori del suo paese.

Ecco i 17 giocatori convocati e rispettivi impegni.

AINA In attesa che vengano annunciati altri impegni, durante la sosta la Nigeria sicuramente affronterà l'Algeria in amichevole il 27 settembre alle 21. Per Ola Aina e le Super Aquile un test importante contro l'altra esclusa di lusso in vista del Mondiale in Qatar. Né l'Algeria né la Nigeria infatti sono riuscite a strappare il pass per la kermesse.

Martedì 27/9 - ore 21.00 - Amichevole - Algeria-Nigeria

ANTON Doppia amichevole per il difensore centrale e capitano della Primavera granata Andrei Anton. Il ragazzo tra giovedì 22 e lunedì 26 sfiderà prima la Repubblica Ceca e poi la Germania con la sua Under 20 della Romania. La scorsa stagione aveva trovato il gol all'esordio, chissà che non possa fare bis in questa esperienza. Per lui sarà un modo anche per caricarsi in vista del ritorno a Torino, visto che l'1 ottobre sfiderà la Juventus nel derby Primavera.

Giovedì 22/9 - ore 16.00 - Amichevole - Repubblica Ceca Under 20-Romania Under 20

Lunedì 26/9 - ore 19.00 - Amichevole - Romania U20-Germania U20

BERISHA Inserita nel girone con anche la Russia, l'Albania di Berisha è momentaneamente ultima (non considerando appunto la nazionale esclusa dalle competizioni UEFA). Questa sosta per le Nazionali sarà quindi un'opportunità per Berisha e i suoi di recuperare terreno su Israele e Islanda. Fin qui le Aquile nere hanno raccolto appena un punto proprio con gli scandinavi.

Sabato 24/9 - ore 20.45 - Nations League - Israele-Albania

Martedì 27/9 - ore 20.45 - Nations League - Albania-Islanda

GARBETT Dopo la delusione di Doha dove gli All Whites non sono riusciti a conquistare l'accesso al Mondiale, Garbett ritrova la maglia della Nazionale. La Nuova Zelande sfiderà in un doppio incontro l'Australia e sarà quindi un'opportunità importante per lui per continuare a crescere.

Giovedì 22/9 - ore 12.00 - Amichevole - Australia-Nuova Zelanda

Domenica 25/9 - ore 5.00 - Amichevole - Nuova Zelanda-Australia

LINETTY A caccia di punti importanti per risollevare le proprie sorti nel girone, Linetty torna a difendere i colori della Polonia in una doppia sfida importante in Nations League. La prima gara sarà contro l'Olanda leader del girone e la seconda partita contro il Galles fanalino di coda. Due risultati positivi darebbero speranze ai polacchi anche in vista del Mondiale.

Giovedì 22/9 - ore 20.45 - Nations League - Polonia-Olanda

Domenica 25/9 - ore 20.45 - Nations League - Galles-Polonia

LUKIC, MILINKOVIC-SAVIC, RADONJIC Sono tre i giocatori del Toro che rappresenteranno la Serbia: Sasa Lukic, Nemanja Radonjic e Vanja Milinkovoci-Savic. Il trio granata oltre a prepararsi in vista del Mondiale, avrà la possibilità anche di provare a prendersi la vetta del girone di Nations League per puntare alla promozione in Lega A, dove chi vince si conquista un posto di diritto al prossimo europeo.

Giovedì 22/9 - ore 20.45 - Nations League - Serbia-Svezia

Domenica 25/9 - ore 20.45 - Nations League - Norvegia-Serbia

PASSADOR Dopo il buon inizio in Primavera, Pietro Passador è stato convocato dall'Under 20 dell'Italia per il doppio impegno degli azzurrini. Il primo sarà particolarmente importante con l'Italia che sfiderà il Portogallo nel Torneo 8 Nazioni, una delle manifestazioni più prestigiose della categoria. Poi martedì sarà la volta della Svizzera, ma questa volta la gara contro i pari età sarà solamente amichevole.

Venerdì 23/9 - ore 17.00 - Torneo 8 Nazioni - Portogallo U20-Italia U20

Martedì 27/9 - ore 17.30 - Amichevole - Italia U20-Svizzera U20

PELLEGRI Doppia sfida amichevole per gli azzurrini di Nicolato, che giocheranno contro l'inghilterra e contro il Giappone. Due sfide che saranno un'opportunità anche per Pietro Pellegri per confermarsi nel gruppo dell'Under 21 dell'Italia.

Giovedì 22/9 - ore 17.30 - Amichevole - Italia Under 21-Inghilterra Under 21

Lunedì 26/9 - ore 15.30 - Amichevole - Italia Under 21-Giappone Under 21

RODRIGUEZ Ultima nel proprio girone di Nations League, la Svizzera è chiamata a risollevarsi per rilanciarsi anche in vista del Mondiale e soprattutto per non retrocedere. Ricardo Rodriguez come sempre farà parte della spedizione elvetica e martedì 27 sfiderà anche Zima in un piccolo derby granata in Svizzera-Repubblica Ceca.

Sabato 24/9 - ore 20.45 - Nations League - Spagna-Svizzera

Martedì 27/9 - ore 20.45 - Nations League - Svizzera-Repubblica Ceca

RUSZEL Dopo l'ottimo avvio con la Primavera del Toro, Ruszel torna sul suolo natìo a stelle e strisce per due partite amichevoli con l'Under 19 degli Stati Uniti. L'americo-polacco sfiderà la Croazia e la Scozia in due match sicuramente impegnativi e importanti per il percorso di crescite del ragazzo, che al rientro giocherà il suo primo derby della Mole.

Giovedì 22/9 - ore 19.00 - Amichevole - USA Under 19-Croazia Under 19

Martedì 27/9 - ore 17.00 - Amichevole - USA U19-Scozia U19

SECK Demba Seck mette nel mirino l'esordio con il Senegal. L'attaccante ex Spal è stato convocato ancora una volta dai Leoni della Teranga e proverà a tagliersi la soddisfazione di giocare la prima gara con la maglia della propria nazionale. Il Senegal sfiderà in amichevole la Bolivia e l'Iran, due partite decisamente alla portata e due occasioni per vedere Seck in campo anche con la propria nazionale.

Sabato 24/9 - ore 19.00 - Amichevole - Bolivia-Senegal

Martedì 27/9 - orario da definire - Amichevole - Iran-Senegal

SINGO Singo torna in Nazionale e per lui sarà anche un'opportunità per ritrovare entusiasmo e lo smalto migliore. L'esterno ivoriano insieme ai compagni giocherà in amichevole contro Togo e Guinea, due sfide importanti anche per Gli Elefanti di tornare sui giusti binari dopo la mancata qualificazione al Mondiale.

Sabato 24/9 - ore 18.00 - Amichevole - Costa d’Avorio-Togo

Martedì 27/9 - ore 20.00 - Amichevole - Costa d’Avorio-Guinea

VLASIC La Croazia punta al primato nel proprio girone di Nations League e Vlasic sicuramente proverà ad aiutare i compagni a ottenere l'obiettivo. Giovedì la sfida alla Danimarca capolista nel girone, mentre domenica quella all'Austria (in caso di chiamata di Lazaro ci sarebbe anche un piccolo derby granata). Come scritto precedentemente Vlasic ha vinto il ballottaggio con Brekalo, è lui ad aver ottenuto la chiamata per la Nazionale, mentre l'ex granata rimane nella lista delle riserve.

Giovedì 22/9 - ore 20.45 - Nations League - Croazia-Danimarca

Domenica 25/9 - ore 20.45 - Nations League - Austria-Croazia

VOJVODA Doppia sfida sulla carta abbordabile per Vojvoda e il Kosovo, che puntano a tenere il ritmo della Grecia capolista del proprio girone di Nations League. Da capire se giocherà il laterlae kosovaro, che intanto è stato chiamato in Nazionale e poi verrà valutato dai medici della propria rappresentativa. Dovesse aver recuperato dai propri problemi fisici, allora, si potrà rivedere in campo e sarà una buona notizia anche per il Toro.

Sabato 24/9 - ore 18.00 - Nations League - Irlanda del Nord-Kosovo

Martedì 27/9 - ore 20.45 - Nations League - Kosovo-Cipro

ZIMA Zima confermato nella propria Nazionale e per lui sarà un'opportunità importante visto che sabato la Repubblica Ceca sfiderà il Portogallo di Cristiano Ronaldo in Nations League. I cechi chiuderanno i loro impegni martedì contro la Svizzera e il derby granata tra Zima e Rodriguez.

Sabato 24/9 - ore 20.45 - Nations League - Repubblica Ceca-Portogallo

Martedì 27/9 - ore 20.45 - Nations League - Svizzera-Repubblica Ceca