Under 21, i convocati per le qualificazioni a Euro 2023: presente Ricci

La lista dei 27 scelti da Nicolato per gli impegni contro Montenegro e Bosnia

Sono state diramate le convocazioni di Paolo Nicolato per il doppio impegno della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni europee. Gli azzurrini saranno chiamati al doppio impegno. Prima c'è il match contro il Montenegro - in programma venerdì 25 marzo al "Gradski Stadion" di Podgorica alle ore 18:30 -, successivamente la sfida alla Bosnia Erzegovina - fissata per martedì 29 marzo al "Nereo Rocco" di Trieste alle ore 17.30. I convocati sono 27 e si raduneranno domenica a Tirrenia. A loro si unirà anche Samuele Ricci, che raggiungerà i compagni dopo l'impegno con il Torino di questa sera a Genova.