La probabile formazione del Parma: tante le assenze per D’Aversa

Le possibili scelte di D'Aversa: in porta Colombi preferito a Sepe, a centrocampo potrebbe rivedersi Kucka

MODULO - D'Aversa, in queste ultime giornate di campionato, vorrà fare fede al suo diktat “Chiudere con dignità” e di conseguenza schiererà come titolari solamente giocatori che tengono alla causa. Il modulo sarà il solito 4-3-3, con in porta Colombi, che dovrebbe aver scalzato definitivamente Sepe nel ruolo di portiere titolare, e come difensori centrali Osorio e Dierckx, che al momento è favorito su Bani. Sulla destra Busi dovrebbe essere preferito a Conti, mentre Pezzella, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe agire da terzino sinistro al posto di Gagliolo, appena rientrato in gruppo e senza ancora i 90 minuti nelle gambe. In mezzo al campo saranno confermati Hernani e Brugman, al quale uno tra Kurtic e Kucka si aggiungerà per completare il reparto (l'ex-Toro è in vantaggio). In attacco, infine, Gervinho è l'unico sicuro della titolarità, mentre per gli altri due posti se la giocano Pellè e Cornelius per il ruolo di punta centrale (favorito il danese al momento), mentre invece, per quel che riguarda il ruolo di ala sinistra, è da tenere in considerazione Kucka, il quale, appena rientrato dall'infortunio, potrebbe essere spostato in attacco al fianco di Gervinho e Cornelius, date le indisponibilità di Mihaila, Man e Karamoh.