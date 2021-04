Parma, D’Aversa è imbattuto contro il Toro. E quelle polemiche per il Covid…

L'attuale tecnico dei crociati lo scorso marzo - precisamente quando il Torino non giocò il match con Sassuolo e Lazio - dichiarò: "Sicuramente ci si comporta in maniera diversa"

CARRIERA - Roberto D'Aversa iniziò a lavorare nel mondo del calcio - dopo il suo ritiro da calciatore professionista - come responsabile dell'area tecnica della Virtus Lanciano diventando poi l'anno successivo l'allenatore della squadra abruzzese. Dopo due stagioni sulla panchina dei rossoneri, il 3 dicembre 2016 diventa l'allenatore del Parma quando la squadra militava ancora nel campionato di Lega Pro. D'Aversa riuscì in due anni a portare i crociati in Serie A: al suo primo anno nella massima serie del campionato italiano (stagione 2018/2019) arrivò al quattordicesimo posto, mentre quello successivo (ovvero lo scorso) terminò con il Parma all'undicesima posizione. Al termine della scorsa stagione poi D'Aversa fu esonerato per poi fare ritorno il 7 gennaio 2021 per provare ad evitare la retrocessione in Serie B.

POLEMICHE - Il tecnico dei crociati è stato protagonista di diverse polemiche quando a fine febbraio il Torino - seguendo le indicazioni dell'Asl locale - non si presentò alle partite con Sassuolo e Lazio: "Non mi piace entrare nelle circostanze altrui - ha detto lo scorso 3 marzo D'Aversa nella conferenza stampa di presentazione della gara con l'Inter -, però penso bisogna ragionare allo stesso modo per tutti. Quando non c'ero, il Parma e altre squadre sono andate a giocare con molti positivi. C'è una pandemia, è chiaro che va curata una sicurezza nazionale ma credo che spesso nel campionato italiano ci siano differenze. Ripeto, senza entrare nel caso specifico del Torino. Il Parma ha giocato a Udine con un numero di positivi elevato. Merito al Parma di questo atteggiamento. Credo che sia giusto che ci sia uguaglianza sul come comportarsi in queste cose". "Sicuramente se ci si comporta in maniera diversa - ha aggiunto D'Aversa -, non dico si falsi un campionato, ma ci si comporta in maniera diversa. Il Genoa ha scontato una volta il rinvio, sicuramente quello può influenzare una classifica. Il comportamento deve essere uguale per tutti, e non sta accadendo. E non parlo del Torino, è una situazione generale". Ora il tecnico dei crociati ritrova il Torino in un momento delicato per entrambe le squadre impegnate nella lotta salvezza: vedremo se D'Aversa anche dopo la gara di lunedì riuscirà a mantenere l'imbattibilità con la squadra granata.