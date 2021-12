Samp, slitta l’adunanza. Rischia di allungarsi l’iter per la cessione del club

L'adunanza slitta al 16 febbraio 2022. Massimo Ferrero rischia di passare dietro le sbarre anche il Natale

L'adunanza dei creditori Farvem in programma oggi, mercoledì 15 dicembre, slitta al 16 febbraio 2022 e forse l'iter per la cessione della Sampdoria rischia di diventare un po' lungo. Il tribunale di Roma ha deciso di prendere ulteriore tempo in merito alla decisione sul destino dei concordati di Eleven Finance e Farvem - due società a rischio fallimento che fanno capo a Ferrero - . Decisione presa, molto probabilmente, anche per capire quali saranno gli sviluppi dell'inchiesta della procura di Paola (Cosenza) in cui Massimo Ferrero - ormai ex Presidente del club blucerchiato - è finito in carcere a San Vittore da ormai poco più di una settimana con l'accusa di bancarotta fraudolenta e reati societari in relazione al crac di altre società in Calabria. Al momento l'ex Patron della Sampdoria resta in carcere e si prospetta la possibilità che possa passare dietro le sbarre anche il Natale. Nel mentre i tifosi del club blucerchiato sono curiosi di conoscere il futuro della società, ma le offerte di acquisto della Sampdoria a oggi devono passare da Vidal.