Torna il Fantacampionato della Gazzetta: ricchi premi e non solo

Fantacampionato della Gazzetta dello Sport: i premi

Come detto in totale ci saranno 2000 premi per il valore complessivo di 300 mila euro suddivisi tra le varie competizioni. Il premio più ricco è ovviamente quello della Classifica Generale (dalla 6° alla 38° giornata), al vincitore andrà un'automobile dal valore di 50 mila euro. Ci sono poi diversi premi anche per le varie competizioni. A partire dal torneo di Apertura, al cui vincitore andrà un Motorola Edge 30 Ultra smartphone 12/256 GB del valore commerciale di circa 1.000 euro. Dalla 10° giornata inizierà anche la Coppa Gazzetta alla quale prenderanno parte le prime 20 mila squadre e il vincitore della coppa avrà come premio una e-bike Ruff Cycles/Lil Buddy CX 500WH del valore di 3.999 euro. Al vincitore del girone di ritorno andrà un televisore Sony 65'' del valore di circa 2.500 euro, mentre a chi trionferà nella ClassificaElité (in cui ogni fanta-allenatore concorre con una sola squadra) riceverà un Motorola EDGE 30 ULTRA smartphone 12/256 GB del valore di circa 1.000 euro. A tutti questi premi vanno poi sommati i premi di ogni singola giornata.