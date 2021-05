L’attacco del Verona segna poco: i pericoli arrivano dai due trequartisti

Nel 3-4-2-1 di Juric le punte Kalinic e Lasagna hanno segnato pochissimo in questa stagione, in tal senso sono stati determinanti i trequartisti

NUMERI - Se quello difensivo è il reparto migliore dell'Hellas Verona, non si può dire lo stesso di quello offensivo. Alla 34ma giornata infatti, i gol realizzati sono solamente 41 ed è evidente che la classifica dei gialloblu sia profondamente influenzata da questo dato, visto che, stando ai numeri, gli scaligeri hanno una difesa da Europa League. L'attacco è il sesto peggiore del campionato, con solo Udinese, Genoa, Cagliari, Benevento e Parma che hanno segnato di meno. Andando ad analizzare più in profondità tale statistica, notiamo come gli scaligeri, escludendo la vittoria a tavolino con la Roma, abbiano segnato più di 2 gol nella stessa partita solamente 3 volte (Verona-Benevento 3-1, Verona-Napoli 3-1 e Benevento-Verona 0-3) e siano rimasti a secco di gol 8 volte in questa stagione. In più, nelle ultime 5 gare, l'Hellas non è riuscito a realizzare mai più di una sola rete a partita e questo ha notevolmente inficiato sul risultato, dato che in questa cinquina di partite non ha mai vinto. In generale, l'attacco scaligero non fa differenza tra casa e trasferta in termini statistici, dato che in casa i gol realizzati sono 20 in 17 partite, mentre in trasferta sono 21, sempre in 17 partite disputate.