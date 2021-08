Calciomercato Giovanili Torino: preso Käck dal Trellenorgs

Il giocatore della Nazionale svedese U16 si unirà al gruppo Under16 di Franco Semioli

Continua il mercato delle Giovanili del Torino. Per l'Under 16 di Franco Semioli arriva un nuovo innesto dalla Svezia. Si tratta di Johannes Käck, in arrivo dal Trellenorgs. Il nuovo giocatore granata, anche nell'orbita della Nazionale svedese Under 16, ha svolto in mattinata le visite mediche con il Toro e si unirà al gruppo di Semioli per iniziare la preparazione al campionato.