Per i ragazzi di Tufano contro i nerazzurri sarà un test importante: i granata possono sognare la vetta

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 6 dicembre 2024 (modifica il 9 dicembre 2024 | 00:08)

I numeri sono quasi in fotocopia: 21 gol fatti e 17 subiti per la Primavera del Torino, stesso numero di reti segnati per l’Inter e una rete in meno alla voce gol concessi. La differenza in classifica però sorride ai granata per appena un punto. Sabato mattina sarà un test molto importante per la squadra di Tufano, che ha la chance di fare il colpaccio a Milano contro una delle migliori formazioni del campionato, allungare sull’Inter e confermare l’ottimo periodo di forma.

Torino Primavera: contro l’Inter uno scontro d’alta quota — Inter-Torino sarà dunque un banco di prova interessante, ma che non dirà quasi nulla sul futuro delle due squadre, questo perché il campionato Primavera 1 è imprevedibile e tutto può cambiare nel giro di pochi istanti. Rimane un big match, una gara da non sbagliare e da approcciare nel migliore dei modi. I granata già contro la Lazio hanno dimostrato di saper interpretare bene le gare e per questo è attesa una risposta positiva da parte di un Toro che deve anche lasciarsi alle spalle il pari contro il Monza.

C’è poi un altro aspetto da sottolineare: il Toro ha la possibilità di superare il filetto di quattro risultati utili consecutivi già stabilito in questa stagione. Un aspetto sicuro di poco conto per quanto riguarda il percorso di crescita che devono fare i ragazzi di Tufano, ma lo diventa ai fini della stagione, perché permetterebbe di dare ancora più fiducia a un gruppo che si sta dimostrando affiatato. In Coppa Italia è arrivata un’altra vittoria per niente scontata e banale, così Tufano ha ricevuto segnali importanti dai ragazzi che giocano di meno e vogliono una maglia da titolare. Lui tiene tutti sulle spine e così può alzare il livello del suo gruppo. Con i nerazzurri sarà l’occasione di vedere anche come procede proprio questo tipo di lavoro. Sarà interessante vedere come si comporteranno i leader come Franzoni e Mendes, così come risponderanno le scoperte della stagione Liema e Mullen.