Torino Primavera, il gruppo viene premiato. Sow è il 18esimo marcatore in stagione

Torino Primavera, Fioratti indica la via: unione d'intenti e mentalità

Vincere era importante a livello di punti, ma ancor di più a livello mentale per alleggerire le difficoltà dell'ultimo periodo. Fioratti è partito dal calo dei minuti di inizio ripresa contro la Roma per assicurarsi che non si ripetessero le stesse dinamiche. La priorità era evitare che la preoccupazione del risultato e l'obbligo di doverlo ottenere potessero tagliare le gambe in campo. Il lavoro della settimana è stato improntato quindi anche sull'aspetto mentale e si è tradotto in campo con una squadra che è stata attenta, ha saputo soffrire e poi è andata a prendersi il risultato con merito. Uno degli aspetti più positivi da segnalare è la coesione del gruppo nel corso della gara contro il Cesena. Nonostante i tanti forfait della vigilia e non solo - Krzyzanowski e Dalla Vecchia out per infortunio; Djalò, Jatta e Franzoni anche indisponibili; Olsson in panchina ma solo per emergenza; Mendes e Marchioro usciti per acciacchi a gara in corso - il Toro non si è mai scomposto trovando le forze in chi è sempre stato perno ma anche in chi pur giocando meno si è fatto trovare pronto senza battere ciglio come gli U18 Pellini, Acquah e Desole.