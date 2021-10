Coppa Italia Primavera, Coppitelli: “Ci siamo complicati la vita, ma buona gara”

Le parole del tecnico della Primavera granata dopo la vittoria per 3 a 2 sull'Alessandria

Federico Coppitelli esulta per la vittoria in Coppa Italia contro l'Alessandria (LEGGI QUI LA CRONACA). Ai microfoni di Toro News dice: "Difficile da analizzare come partita. Abbiamo giocato un primo tempo bellissimo, ma anche la ripresa non mi è dispiaciuta. La qualità di una squadra la si vede dal numero di occasioni create e noi oggi ne abbiamo prodotte almeno venti nitide. Ne abbiamo concesse due, massimo tre, e abbiamo incassato due gol. Ogni gara vorrei creare così tanto e concedere così poco. Probabilmente qualche piccolo episodio si poteva gestire in un altro modo. Va detto che ha giocato anche chi aveva trovato meno spazio e quindi mancava un po' di alchimia. Il primo tempo è stato, ribadisco, di assoluto livello, ma anche nella ripresa abbiamo creato tantissimo. Pareggiare un match così sarebbe stato un cortocircuito psicologico per tutti noi. La sensazione è agrodolce, proprio come dopo Pescara: sono contento per il passaggio del turno, ma non sono contento perché ci siamo complicati la vita".