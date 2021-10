Primavera, le formazioni ufficiali di Genoa-Torino: Anton torna titolare

Gli allenatori delle due squadre hanno sciolto le ultime riserve: ecco gli undici che partiranno dal primo minuto in questa sfida

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Torino, match valido per la quinta giornata del campionato Primavera 1 che prenderà il via alle 11. Gli allenatori delle due squadre, Federico Coppitelli per i granata e Luca Chiappino per i rossoblù hanno sciolto le ultime riserve su quale undici mandare in campo dal primo minuto. Anton ritorna tra i titolari dopo l'infortunio. Per il resto Coppitelli conferma la formazioni vista contro l'Empoli con Baeten e Rosa coppia offensiva e Garbett alle loro spalle. Il neozelandese è reduce dall'esordio con la sua nazionale maggiore.