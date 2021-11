Primavera, le formazioni ufficiali di H. Verona-Torino: Coppitelli conferma tutti

Le formazioni ufficiali della partita tra la Primavera di Coppitelli e l'Hellas Verona

Nella decima giornata del campionato Primavera, il Torino di Coppitelli affronta oggi - sabato 27 novembre - alle ore 11:00 l'Hellas Verona. I granata devono riscattarsi dalla sconfitta casalinga con il Napoli, mentre i veneti vogliono continuare la striscia di vittorie consecutive in campionato, che perdura da 3 gare. La classifica, al momento, vede gli ospiti davanti, con 14 punti, uno in più rispetto agli avversari odierni, fermi a quota 13 dopo dieci giornate. Ancora senza Stenio Coppitelli, che conferma l'11 visto con il Napoli. Di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida odierna: