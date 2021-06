Primavera, Coppitelli dopo la salvezza: “Ho fatto una promessa, l’ho mantenuta”

Le parole al termine della gara contro la Sampdoria di mister Coppitelli

Redazione Toro News

Le parole di mister Coppitelli dopo l'eclatante sconfitta per 5 a 0 contro la Sampdoria che, comunque, non ha rovinato la salvezza diretta senza passare dai play-out dei granata, complice il k.o. per 4 a 2 del Bologna in casa con la Roma. “Ho fatto una promessa al popolo del Torino, dicendo a più riprese che in un modo o nell’altra ce l’avremmo fatta, che ci saremmo salvati (QUI LE SUE DICHIARAZIONI DOPO LA SECONDA PARTITA). La promessa alla fine è stata mantenuta. Addirittura ce l’abbiamo fatto senza i playout, quindi sono molto contento - ha dichiarato Coppitelli al triplice fischio -. Se sono tornato qui è perché sono sempre stato convinto che ce l’avremo fatta. Poi è chiaro che ad un certo punto le giornate passavano e le differenze a livello di organizzazione tra noi e le altre squadre, che lavoravano insieme da più tempo, si vedevano. Però sono sempre stato convinto che tramite il lavoro saremmo riusciti a condurre la barca in porto".

Sul suo futuro, Coppitelli glissa: “Con il presidente Cairo eravamo rimasti d’accordo che ci saremmo parlati a fine campionato. Ora abbiamo finito e dunque ci parleremo quando lui vorrà”. Se Coppitelli avesse iniziato il campionato, il Torino avrebbe potuto lottare per altri obiettivi? “Ogni allenatore preferirebbe partire dall’inizio. La prestazione di oggi non è commentabile perché non ne avevamo più a causa dei tanti impegni ravvicinati, poi loro dovevano vincere per forza… Si è creato un connubio per il quale la partita di oggi era una montagna troppo alta da scalare”.

Greco e Karamoko hanno terminato per motivi anagrafici il percorso in Primavera. Sono pronti per la prima squadra o meglio andare in prestito? “Lo deciderà la società, secondo me sono ragazzi di valore. Oggi l’infortunio di Greco ci ha scombussolato i piani. Sono due ragazzi che faranno un buon percorso”.