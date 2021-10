Qualificazioni europee U17, Italia-Albania 5-0: gol e assist per Ciammaglichella

In campo dal primo minuto anche Nicolò Serra

Allo Shamrock Park Stadium di Portadown (Belfast), gli Azzurrini del CT Corradi hanno sconfitto l'Albania per 5-0 nel primo match di questa prima fase di qualificazione agli Europei della categoria. Sono partiti entrambi titolari i due giocatori del Torino Nicolò Serra e Aaron Ciammaglichella. La prima frazione di gioco ha visto protagonista il centrocampista granata Aaron Ciammaglichella: il classe 2005 al 9' ha servito l’attaccante dell’Inter Luca Di Maggio che, con un bel destro, ha portato in vantaggio l’Italia. Al 19' arriva la rete del raddoppio firmata proprio da Ciammaglichella: il granata ha superato un avversario in area e col suo destro ha trafitto il portiere avversario. Le squadre vanno al riposo sul 2-0 e nel secondo tempo non cambia la musica: al 55' arriva il tris di Kevin Bruno, poi il centravanti della Roma, Alessandro Bolzan firma il poker al 64’ su rigore e due minuti dopo (66’) l’attaccante del Parma, Giacomo Marconi, su suggerimento di Di Maggio, segna la rete del definitivo 5-0. Gli azzurrini torneranno in campo sabato 30 ottobre: alle 16 i ragazzi di Corradi sfideranno Irlanda del Nord.