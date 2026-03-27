Toro News

Nazionali

Il Toro in giro per il mondo. Tutti gli aggiornamenti, le notizie e gli approfondimenti sui giocatori granata impegnati con le rispettive nazionali. Dalle convocazioni ufficiali ai resoconti delle partite, passando per curiosità e retroscena: segui passo dopo passo il percorso internazionale dei granata, con il Toro sempre sullo sfondo.