Antonio Comi, 61 anni per l’ex giocatore e dirigente granata

Antonio Comi compie 61 anni. Nato a Seveso, in provincia di Monza, il 26 luglio 1964, l'ex direttore generale granata ha dedicato gran parte della sua vita personale e professionale al Toro. Dal settore giovanile all’esordio da giocatore del 1983, passando per i diversi ruoli dirigenziali ricoperti negli anni, da coordinatore del Settore giovanile a Responsabile dello stesso fino alle vesti di Dg. La carriera di Comi in granata parte dalle giovanili e arriva fino all'esordio da professionista nel 1983. Veste la maglia del Torino per sei stagioni, saluta dopo la retrocessione del 1989: viene ceduto alla Roma, con cui gioca 5 stagioni e poi va al Como per un solo campionato prima di lasciare il calcio giocato nel 1995. Il cammino nell'ambiente calcistico non termina sul campo. Dopo qualche anno di apprendistato, Comi torna a Torino nelle vesti di dirigenti nel 2001 ripartendo da quel Settore giovanile che l'aveva formato iniziando come coordinatore tecnico e arrivando a esserne responsabile a partire dal 2003. Anche dopo il fallimento e l'arrivo di Urbano Cairo alla presidenza del Toro, Comi riveste la stessa carica sino al 2011, anno in cui viene promosso a Direttore Generale del Torino FC. Nel 2021 la separazione e l'addio dopo una vita in granata.