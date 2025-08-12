Primo allenamento al Robaldo per Under 15 e 16: il video

Siamo alla fine di un’attesa lunga quasi dieci anni. Il centro sportivo Robaldo , cantiere simbolo del futuro granata, sta per completarsi , ma le porte si sono già aperte per regalare un assaggio di ciò che verrà: l'11 agosto, l’ Under 15 e l’ Under 16 del Torino hanno calcato per la prima volta il terreno della loro prossima casa.

Per molti, allenarsi qui era un sogno raccontato più volte dai tecnici e vissuto finora solo nelle parole, ma il futuro è finalmente arrivato. In campo, i due gruppi – guidati da Riccardo Catto e Riccardo Corallo – hanno alternato possessi palla ad alta intensità, movimenti senza palla e partite a tema. Si percepiva l’entusiasmo, ma anche la voglia di dimostrare che, in questo nuovo scenario, il livello dovrà essere ancora più alto.