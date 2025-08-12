Primo allenamento al Robaldo per Under 15 e 16: il video

Siamo alla fine di un’attesa lunga quasi dieci anni. Il centro sportivo Robaldo, cantiere simbolo del futuro granata, sta per completarsi, ma le porte si sono già aperte per regalare un assaggio di ciò che verrà: l'11 agosto, l’Under 15 e l’Under 16 del Torino hanno calcato per la prima volta il terreno della loro prossima casa.
I torelli granata inaugurano il nuovo centro sportivo
Per molti, allenarsi qui era un sogno raccontato più volte dai tecnici e vissuto finora solo nelle parole, ma il futuro è finalmente arrivato. In campo, i due gruppi – guidati da Riccardo Catto e Riccardo Corallo – hanno alternato possessi palla ad alta intensità, movimenti senza palla e partite a tema. Si percepiva l’entusiasmo, ma anche la voglia di dimostrare che, in questo nuovo scenario, il livello dovrà essere ancora più alto.
Si tratta di una giornata storica per i ragazzi del Toro di oggi e di domani: nel video potete vivere i primi allenamenti delle formazioni Under 15 e 16 sui campi del Robaldo.
Articolo a cura di Andrea Croveri
