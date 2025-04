Robaldo, l’inaugurazione slitta. Ma i lavori sono in dirittura

Il vero obiettivo è avere l’impianto in funzione per la stagione 2025/2026

Redazione Toro News 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 06:31)

Bisognerà ancora avere un po’ di pazienza per vedere il Robaldo in funzione. E soprattutto bisognerà ancora aspettare per l’inaugurazione ufficiale della nuova casa del settore giovanile granata. «Abbiamo un obiettivo ambizioso, completare l’intero impianto nel maggio del 2025», aveva spiegato il consigliere d'amministrazione Paolo Bellino nel dicembre del 2023.

4 maggio 2024: inaugurato il nuovo campo — Niente inaugurazione nel giorno del 4 maggio, dunque. I lavori sono ormai alle battute finali, ma il Robaldo non sarà completo nel giorno più importante per tutto il mondo granata. La società era riuscita ad inaugurare i primi campi il 4 maggio dello scorso anno, una data estremamente simbolica. L’obiettivo ambizioso del club era inaugurare l’intero impianto ad un anno di distanza. Si sapeva che sarebbe stata una corsa contro il tempo: l’obiettivo non è stato raggiunto in tempo ma il traguardo è comunque all’orizzonte.

Lavori in corso: obiettivo 2025/2026 — Tralasciando la data simbolica scelta inizialmente per inaugurare il Robaldo, il vero obiettivo è permettere alle squadre del vivaio granata di disputare la stagione 2025/2026 nel nuovo impianto. E ci sono tutte le carte in regola per pensare che si tratti di un traguardo raggiungibile. I campi sono infatti terminati, così come le relative tribune. Restano da completare le opere in muratura all’ingresso dell’impianto di strada Castello di Mirafiori. Si aspettano quindi sviluppi decisivi nelle settimane a venire: la prossima stagione si dovrà aprire con il vivaio finalmente raccolto in un’unica casa.